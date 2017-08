Les résultats de la cinquième cérémonie  

La cinquième cérémonie a rendu son verdict. Les habitants ont mis une stratégie en place mais malheureusement, Yamina a choisi de ne pas la suivre et d'en faire qu'à sa tête. A-t-elle eu raison ? Suite à ce choix, Iris et Illan se sont retrouvés ensemble et Iris en a profité pour régler ses comptes. Les candidats ne comprennent pas le choix de Yamina et ont peur de s'éloigner de la victoire à cause de sa décision. Alors, combien de lumière, en plus de celles des quatre couples parfaits identifiés, vont s'allumer ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.