SANCTION - Pariss et Mickaël exclus suite à leur mensonge  

Après la révélation de la love machine sur la compatibilité de Pariss et Mickaël, les deux candidats doivent faire face à Elsa Fayer qui va leur annoncer la sanction qui leur sera appliquée. Dans le salon, face à toute la maison, Elsa leur annonce qu'ils sont exclus du jeu et que malgré le fait qu'ils soient un couple parfait, ils n'iront pas en lune de miel. Les habitants tombent de haut ! Pariss et Mickaël doivent rassembler leurs affaires. Ils quittent la villa et leurs amis dès ce soir.