Sarah apprend à nager avec Yoann  

Le départ de Caroline et surtout d'Olivier en lune de miel a rendu Sarah très triste. En effet, la jeune belge a eu un véritable coup de cœur pour le jeune homme, son absence est compliquée à accepter. Elle essaye alors de se changer les idées et profite du beau temps pour demander à Yoann de lui apprendre à nager. Yoann accepte mais avoue que lui non plus, n'est pas très à l'aise dans l'eau. Une séance sous le signe de la rigolade s'annonce ! 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.