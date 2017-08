Sarah demande la vérité à Marion  

Sarah en est sûre, il se passe quelque chose entre Marion et Illan. Et la jeune belge a raison, Marion et Illan se sont effectivement embrassés un soir et se sont promis de n'en parler à personne. S'en est trop pour Sarah qui ne supporte pas que son amie lui mente. Elle rassemble Ingrid, Caroline et Marion, ses copines, dans l'attente d'une confession de Marion sur ce qu'il s'est passé. Mais la jeune femme ne dit rien et maintient que ce ne sont que des rumeurs. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1