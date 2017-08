Sarah ne supporte plus les comportements d'Illan et Marion  

Sarah ne s'arrête pas à la conversation qu'elle vient d'avoir avec Marion. Elle confronte à présent Illan à la vérité. Mais celui-ci, comme Marion, maintient qu'il ne s'est rien passé. Caroline s'en mêle et décide de rassembler les candidats dans la cuisine et d'aller réveiller Iris pour qu'elle puisse participer aussi à la discussion. La tension monte, Illan commence à s’énerver. Marion ne semble pas à l'aise dans cette situation, elle prend la parole et continue de défendre Illan. Sarah sort de ses gonds, elle est déçue du comportement de son amie. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1