Sarah, triste à cause d'Olivier  

Les six candidats à partir en date cette semaine sont Illan et Iris, Olivier et Caroline et Ingrid et Fabien. Pour les habitants, le couple le plus probable des trois serait Caroline et Olivier. Par conséquent, Sarah, qui craque complètement pour Olivier, a très peur de le voir partir en love machine et peut-être, par la suite, en lune de miel. La jeune belge n'a pas le moral, Tom en bon ami l'a bien remarqué, il décide d'aller lui parler.