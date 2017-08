Sarah et Yoann, leurs adieux émouvants  

Le verdict est tombé et les suspicions se sont confirmées ! Sarah et Yoann sont l'un des 10 couples parfaits ! Les deux candidats doivent quitter la villa immédiatement pour partir en lune de miel. Sarah prend la parole et commence un discours d'au revoir à ses camarades. Dès ses premiers mots, beaucoup ont les larmes qui montent. Sarah est restée vraie tout le long de l'aventure. Son départ ne va pas être facile à accepter pour tous. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.