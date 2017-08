Le shooting sexy d'Iris et Tom  

Pour les habitants de 10 couples parfaits, aujourd'hui, c'est activité "calendrier 2017". Des costumes sont à leur disposition et Fabien se charge de les photographier. Iris et Tom choisissent de poser ensemble, et pas pour n'importe quelle période de l'année ! En effet, ils posent près de la piscine, en maillot de bain rouge. Une référence à Alerte à Malibu. Illan, face à cette scène, reste sans voix, il vit très mal le rapprochement d'Iris avec les autres garçons. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.