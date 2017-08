La soirée romantique de Quentin et Yamina  

Les gagnants du date challenge de la semaine sont Yamina et Illan, Caroline et Quentin et Sarah et Olivier. Par conséquent, l'un de ses trois couples va être testé à la prochaine love machine. Sarah étant le match de Yoann, ça ne sera pas elle, les habitants se sont mis d'accord. Il ne reste Caroline et Quentin ou Yamina et Illan. Le couple Yamina et Quentin risquent alors d'être séparés. Iris et Ingrid décident de leurs faire une surprise. Elles leurs préparent la love room pour qu'ils puissent profiter d'une possible dernière nuit ensemble dans la villa. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.