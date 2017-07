Les tensions reprennent de plus belle en ce début de semaine  

Felipe réunit les habitants dans la cuisine et annonce que sa relation avec Estelle est compliquée pour le moment et que cette situation lui fait de la peine. De plus, il n'apprécie pas les propos que la jeune femme a eu à son égard. Yamina lui répond et essaye de le faire réagir, mais en vain. Felipe reste sur ses positions et hausse la voix. Il dénonce le fait que les candidats se mêlent toujours de son couple et qu'il n'a besoin de personne pour dire à Estelle ce qu'il pense. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1