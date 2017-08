Tom avoue avoir embrassé Marion !  

Depuis que les habitants sont réveillés, une ambiances très tendue règne sur la villa. La veille, sous le yeux d'Estelle et Caroline, Tom a embrassé Marion. Bien qu'au début, les quatre habitants s'étaient mis d'accord pour ne pas le dire, Tom ne peut plus garder ce secret plus longtemps. Il demande à parler à Hagda et lui avoue tout. Hagda ne s’énerve pas mais semble très déçue du comportement de Tom. Elle quitte la pièce, laissant Tom seul. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.