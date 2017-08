Et un bisou de plus pour Marion !  

La soirée hors de la villa de Tom, Caroline, Estelle et Marion touche à sa fin, il est temps de rentrer. Sur le chemin du retour, Marion et Tom discutent et sont très proches. Estelle et Caroline le remarquent et demandent aux deux tourtereaux de s'embrasser. Sans trop réfléchir et surtout sans penser à Hagda une seule seconde, Tom s'approche de Marion et l'embrasse. Suite à cette soirée, la villa risque, une fois encore, d'être sans dessus dessous. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.