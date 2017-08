Et une dispute de plus pour Estelle et Felipe !  

La veille, les habitants n'étant pas partis en super date, s'organisent une soirée à la villa. Entre Estelle et Felipe, les choses semblent s'arranger, les deux tourtereaux dansent ensemble, se cherchent et se font un câlin. Au moment de se coucher, Estelle dit à Felipe qu'elle souhaite dormir seule pour se reposer. Le jeune homme refuse et dort avec elle. Toute la nuit, Felipe la réveille, s'en est trop pour Estelle. En plein milieu de la nuit, elle prend sa couette et part à la recherche d'un autre lit. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.