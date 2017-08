Une nouvelle stratégie de groupe se dessine  

Alors que la cérémonie des couples approche, les candidats commencent à penser à une stratégie de groupe. Felipe pense qu'Iris pourrait être son match et Tom et Marion sont presque persuadés être un couple parfait. Les deux candidats se mettent alors d'accord, ils vont se choisir ce soir lors de la cérémonie. Marion semble plus déterminée que jamais à trouver son match, elle est prête à tout et n'a aucun scrupule à séparer les binômes. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1