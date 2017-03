Appels d'urgence - Braquages violents, vols, trafic de drogue : les campagnes face à la nouvelle délinquance  

Un homme armé frappe violemment la caissière d'une épicerie pour qu'elle lui remette la caisse. La scène ne se déroule pas dans le quartier chaud d'une grande ville, mais dans un petit village, en zone rurale. Et malheureusement, elle n'a rien d'exceptionnelle.Appels d'Urgence s'intéresse cette semaine à un nouveau phénomène qui inquiète les gendarmes et frappe les campagnes : les délinquants y sont de plus en plus violents. Les coups et blessures, les violences physiques et même les agressions sexuelles y sont en nette augmentation.Comment les habitants réagissent-ils face à ce nouveau phénomène? Comment les gendarmes parviennent-ils à remonter jusqu'aux auteurs de ces violences ?Un phénomène d'autant plus inquiétant que les gendarmes ont déjà fort à faire pour lutter contre les nombreux vols et trafics en tous genre qui sévissent désormais en zone rurale…Appels d'urgence a suivi au plus près les gendarmes dans leur guerre contre les délinquants de la campagne.