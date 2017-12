Chroniques criminelles - Affaire Alfred Petit : Père et fils, unis par le sang ? / Prête à tout pour de l'argent

Le 18 mai 2001, la grange de Jean-Jacques Roussel, située à Saint-Jacques-sur-Darnétal en Normandie, est détruite par un incendie. A l'intérieur, on y découvre son corps calciné. Le cadavre mutilé de son épouse est repêché quelques jours plus tard dans la Seine.Pour quelle raison aurait-on voulu la mort de ce couple sans histoires ? Les gendarmes interpellent un premier suspect, Alfred Petit, un détenu en cavale. Tout l'accuse, jusqu'à ce qu'un incroyable rebondissement vienne jeter le trouble sur cette affaire : le propre père de l'accusé est à son tour placé sur la liste des suspects...Quant au mobile du meurtre, il se dessine peu à peu et il fait froid dans le dos. Aujourd'hui, 15 ans après les faits, et malgré trois procès, le mystère reste entier autour de ce double meurtre sanglant.Dans un document inédit, Chroniques Criminelles revient sur cette affaire hors-norme grâce aux témoignages des proches des victimes." L'affaire Alfred Petit ", une histoire racontée par Jacques Pradel.Avec les témoignages de : Jean Degenaers, ami de la famille Roussel, Dominique Lemauviel, témoin de l'incendie, Me Pierre Houppe, avocat, Me Yves Mahiu, avocat d'Alfred Petit, Me Michel Dubos, avocat de la famille Roussel, Xavier Bénéroso, journaliste, Florence Delahaye, psychiatre, Pascal Bigue, gendarme.Prête à tout pour de l'argentDirection les Etats-Unis, dans le New Hampshire. Nous sommes le 1er mai 1990 et Pamela Smart, responsable multimédia dans un lycée, rentre chez elle. En arrivant, elle découvre la maison saccagée et surtout, son mari tué d'une balle dans la tête. Un cambriolage qui aurait mal tourné ? Très vite, la police a des doutes car le comportement de la jeune veuve est suspect… Sexe, scandale, jalousie et meurtre… tous les ingrédients d'un drame passionnel sont réunis dans cette nouvelle enquête de Chroniques Criminelles.