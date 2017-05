Chroniques criminelles - Affaire Dalmasso : une famille déchirée / Qui a tué ma fille ? / La vie secrète d'un homme parfait  

Nice, le 2 septembre 2003. Christophe Dalmasso disparait mystérieusement. Un an plus tard, les restes de son corps sont retrouvés à Golfe-Juan. Qui en voulait autant à l'homme d'affaires ?Avallon, le 6 mai 1989. Une jeune étudiante est retrouvée assassinée dans sa baignoire. Un crime impuni pendant de longues années avant que la science ne révèle le nom de son meurtrier.Spring Valley, aux Etats-Unis, le 20 oct 1994. Rene Charles, homme respecté et apparemment sans histoires, est abattu devant chez lui. Quel est le mobile du crime ?