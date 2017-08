Chroniques criminelles - Affaire de l'Ordre du Temple Solaire : massacre dans le Vercors / Adolescence brisée  

Massif du Vercors, le 23 décembre 1995. Les gendarmes découvrent les corps de seize personnes carbonisées et disposées en étoile au milieu d'une clairière. Qui sont-elles et pourquoi une telle mise en scène ?Fin décembre 1995 dans le Massif du Vercors. Lorsque seize corps, portant des traces de balles, sont découverts brûlés dans une clairière, la stupeur des gendarmes et des habitants de la région est totale. Un massacre qui a une résonnance particulière dans les médias car l'épouse et le fils de Jean Vuarnet, champion de ski et fondateur de la station d'Avoriaz, font partie des victimes. L'enquête révèle qu'il s'agit des membres d'une secte, l'Ordre du Temple Solaire. S'agit-il d'un suicide collectif ? Ou plutôt d'un assassinat lié à une piste politico-mafieuse, comme certains le pensent ? Cleveland, dans l'Ohio, le 6 décembre 1984. Gloria Pointer, 14 ans, disparait sur le chemin de l'école. Peu de témoins, pas d'indices. Une enquête qui s'annonce difficile pour la police locale…Direction Cleveland, aux Etats-Unis. Gloria Pointer, 14 ans, disparait au matin du 6 décembre 1984 en se rendant à l'école. Plus tard dans la journée, un gardien d'immeuble trouve le corps de la jeune fille près d'une issue de secours. Des témoins affirment qu'ils ont vu un homme noir la suivre. D'autres parlent d'un individu, portant un manteau marron avec une capuche, lui attraper le bras. Les investigations se poursuivent mais les années passent sans nouvelle piste ni progrès pour l'enquête. La reprise du dossier par des inspecteurs des Affaires Classées va-t-elle permettre de résoudre ce meurtre ?