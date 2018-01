Chroniques criminelles - Affaire Elodie Kulik : qui a tué la jolie banquière ? / Meurtre au bout de l'échelle

Affaire Elodie Kulik : qui a tué la jolie banquière ?15 ans tout juste après les faits, CHRONIQUES CRIMINELLES revient sur l'Affaire Elodie Kulik, une jeune et jolie banquière sauvagement violée et assassinée en janvier 2002 à Péronne, un petit village du Nord de la France. Sur la tombe de la jeune femme, son père Jacky fait le serment de se battre jusqu'au bout pour retrouver les assassins de sa fille. Après de nombreux rebondissements et grâce à un travail de fourmi et aux progrès de l'ADN, les enquêteurs mettront plus de 10 ans à retrouver la trace des assassins.Pour la première fois dans CHRONIQUES CRIMINELLES, le père d'Elodie Kulik, ses plus proches amis mais aussi les enquêteurs ont accepté de se confier et de livrer les secrets de cette affaire hors-norme.Avec les témoignages de : Jacky Kulik, le père d'Elodie, Cindy Audegond, l'amie d'enfance d'Elodie, Hervé Croisile, le meilleur ami d'Elodie, le capitaine Thierry Fouache, le gendarme qui a mené l'enquête, Me Stéphane Daquo, avocat du principal suspect, Georges Charrières, Journaliste au Courrier Picard, Patricia Tourandeau, journaliste à Libération et Michel Mary, célèbre journaliste judiciaire.Meurtre au bout de l'échelle : Orlando, aux Etats-Unis. Denise Colins, une jeune artiste pleine d'avenir, est sauvagement agressée dans son appartement alors qu'elle rentrait d'une soirée entre amis. Les enquêteurs s'interrogent : La victime connaissait-t-elle son agresseur ou a-t-elle été victime d'un rôdeur ?La réponse dans cette nouvelle enquête de Chroniques Criminelles.