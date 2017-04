Chroniques criminelles - Affaire Estelle Mouzin, 10 ans de mystère / La vengeance d'une femme ? / Lydia, une vie en enfer  

Affaire Estelle Mouzin, dix ans de mystère : Le 9 janvier 2003, la fillette de 9 ans, disparaît à Guermantes, en Seine-et-Marne, en rentrant de l'école. Une décennie plus tard, et après plusieurs rebondissements, l'enquête reste ouverte... La vengeance d’une femme : Le 7 février 2003, à Coulogne, dans le Pas-de-Calais, le corps de Monique Lejeune est retrouvé à son domicile...Lydia, une vie en enfer : Pendant vingt-huit ans, de 1971 à 1999, Lydia Gouardo a été séquestrée, torturée et violée par son père adoptif Raymond.