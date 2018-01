Chroniques criminelles - Affaire Francis Heaulme : sur les routes du crime / La disparue du lac

C’est le procès criminel que tout le monde attendait : celui de Francis Heaulme, surnommé le routard du Crime et accusé du meurtre sauvage de Cyril et Alexandre, deux garçons de 8 ans, tués à coups de pierre le 28 septembre 1986 à Montigny-Les-Metz. Un meurtre pour lequel Patrick Dils, 16 ans à l’époque, a effectué 15 ans de prison avant d’être innocenté.Aujourd’hui, 31 ans après les faits, la Cour d’assises de la Moselle va peut-être permettre de trouver enfin la vérité sur cette terrible affaire. Mais Francis Heaulme, lui, nie farouchement les faits. Déjà condamné pour 9 assassinats, il fait pourtant figure de coupable désigné. Pour comprendre les enjeux de ce procès, Chroniques Criminelles revient sur le parcours sanglant d’un des plus grands tueurs en série français. Pendant dix ans, il a assassiné des adultes et des enfants sans distinction ni logique apparente. Ce qui lui a longtemps permis d’échapper aux enquêteurs. Il faudra l’obstination et la ténacité d’un homme, le gendarme Jean-François Abgrall, pour que ces meurtres cessent enfin. Francis Heaulme a-t-il vraiment livré tous ses secrets ? La disparue du lac... Partie chercher un peu d'argent chez son ex-mari, Rhonda Lee Ransom disparaît mystérieusement dans la nuit du 26 mai 2013. Son corps est retrouvé le lendemain matin, flottant en bordure du lac Terry. Tandis que sa famille cherche à comprendre ce qui a pu se passer, la police de Pontiac, dans le Michigan, envisage toutes les possibilités.et sur l'affaui Matthew, l'ex-mari, a un comportement étrange. A-t-il quelque chose à voir avec le meurtre ? La jeune femme a-t-elle croisé par hasard la route de son tueur ?