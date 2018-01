Chroniques criminelles - Affaire Géraldine Giraud / Affaire Oscar Pistorius

Emission spéciale "stars et faits divers " : Ils sont célèbres, parfois connus dans le monde entier et un jour, leur vie bascule : Soit l'un des leurs a été victime d'un crime, soit ils sont eux-mêmes les meurtriers. Quand le tourbillon médiatique les fait passer de la presse people à la rubrique des faits divers, voici deux histoires, deux destins brisés… Villeneuve sur Yonne, le 9 décembre 2004. Le corps de Géraldine Giraud, fille du célèbre acteur Roland Giraud, est retrouvé dans le jardin d'un certain Jean-Pierre Treiber. Le garde-forestier est-il l'auteur de cet assassinat ? Notre première affaire nous entraine dans l'Yonne : Parties le temps d'un week-end, Géraldine Giraud, fille du célèbre acteur Roland Giraud, et sa compagne Katia Lherbier disparaissent sans explication. Les soupçons se portent rapidement sur Jean-Pierre Treiber, un garde-forestier voisin : Il a utilisé leurs cartes bancaires et c'est dans son jardin que les corps calcinés des deux filles sont retrouvés le 9 décembre 2004. Cet homme un peu rustre est-il l'auteur du crime ? Si oui, a-t-il bénéficié de complicité ? Dans ce document inédit, Chroniques Criminelles revient pour vous sur ce double meurtre qui, 10 ans après les faits, conserve tout son mystère. Prétoria, en Afrique du Sud, le 14 février 2013. Oscar Pistorius, célèbre athlète amputé des 2 jambes, tire sur sa compagne Reeva Steenkamp en pleine nuit et la tue. Etait-ce un acte délibéré ou un simple accident comme il le prétend ? Nous continuons cette spéciale " Stars et faits divers " avec une affaire qui a connu de très récents rebondissements. Direction l'Afrique du Sud pour cette terrible nuit de la Saint-Valentin 2013. Depuis le drame, la version d'Oscar Pistorius, athlète multi-médaillé, n'a pas varié : il a tué sa compagne par accident. Il l'a prise pour un cambrioleur. Pourtant, de nombreux témoignages le décrivent comme jaloux, violent et agressif. Quelle version croire ? A l'issue d'un procès très médiatisé, il est condamné le 21 octobre 2014 à cinq ans de prison pour homicide involontaire et non pour meurtre. Le sportif bénéficie d'une libération anticipée le 19 octobre 2015. Mais le parquet, choqué par la " légèreté de la sentence " obtient le renvoi en appel de l'athlète sud-africain en novembre 2015. La cour suprême suivra-t-elle les conclusions du premier juge ? Ou au contraire condamnera-t-elle Oscar Pistorius à une peine plus lourde ?