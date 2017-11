Chroniques criminelles - Affaire Greiner : le pompier aux deux visages / Manuela, la veuve noire / Une nuit meurtrière

Affaire Greiner : le pompier aux deux visages. En décembre 1987, Evelyne Boucher, une lycéenne de Villeneuve-lès-Avignon, disparaît. Son corps, partiellement dénudé, est retrouvé peu après. La jeune fille a été violée et exécutée d'une balle dans la nuque. Pendant dix-neuf ans, la police est tenue en échec • Manuela, la veuve noire. En octobre 2008, le corps de Daniel Cano est retrouvé dans une voiture brûlée, près de Grenoble. La police soupçonne son épouse, Manuela Gonzales et fait d'étranges découvertes... • Une nuit meurtrière. En 1991, les corps de Michael et Susan MacIvor sont retrouvés, assassinés, à leur domicile de Tavernier, en Floride. La jeune femme était enceinte de huit mois.