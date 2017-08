Chroniques criminelles - Affaire Iacono / Le tueur du parc  

Vence, le 13 juillet 2000. Christian Iacono, maire de la commune, est mis en examen et incarcéré : Son petit-fils, Gabriel, l'accuse de viol. Le différend qui l'oppose à son fils est-il la cause de cette plainte ?25 mars 2015 à Lyon. C'est la fin d'un feuilleton judiciaire qui aura duré quinze ans. Christian Iacono, 80 ans, sort du tribunal, à l'issue de son procès en révision devant la cour d'assises du Rhône. Il était accusé depuis 2000 de viols et de sévices sexuels sur son petit-fils Gabriel. Mais ce dernier s'était finalement rétracté. Deux fois condamné pour ces faits en 2009 et 2011, l'ancien maire de Vence n'aura de cesse de clamer son innocence. Comment en est-on arrivé là ? Le conflit qui déchire la famille depuis des années est-il la cause de ce drame ? Christian Iacono et son petit-fils témoignent dans ce document inédit de Chroniques Criminelles. Orlando, en Floride, le 5 avril 2000.Deborah Fielding est sauvagement agressée alors qu'elle sortait d'un restaurant. Le vol de voiture est-il le seul mobile de ce crime odieux ? Direction Orlando, en Floride. Alors qu'elle sortait d'un restaurant après un dîner entre amis, Deborah Fielding est rouée de coups par un individu qui lui vole sa voiture. Son corps est finalement retrouvé dans un parc voisin : elle a été violée et étranglée par son agresseur. En étudiant les rapports de la police, les enquêteurs notent des similitudes avec un certain nombre d'affaires récentes. Un profil de tueur froid et implacable se dessine…