Chroniques criminelles - Affaire Jourdain : les frères siamois de l'horreur / La disparue du parking

Affaire Jourdain : les frères siamois de l'horreur :Nuit du 11 au 12 février 1997. C'est soir de carnaval au Portel, dans la banlieue de Boulogne-sur-Mer. Isabelle, Audrey, Peggy et Amélie, quatre jeunes filles âgées de 17 à 20 ans, comptent bien profiter de leur soirée. Mais vers 1h du matin, elles disparaissent mystérieusement. Que s'est-il passé ? Après avoir privilégié la fugue, les policiers s'intéressent à deux frères, originaires d'un village voisin. Sont-ils impliqués dans cette disparition ? La vérité bouleversera la France... La disparue du parking :Alors qu'elle travaillait pour gagner un peu d'argent pendant ses vacances scolaires, Brooke Wilberger, étudiante, disparait un matin de mai 2004. Inquiète, sa famille prévient la police qui débute rapidement l'enquête. Les habitants de la commune de Corvallis prennent part aux recherches, les médias relaient l'information… sans résultat. Ce n'est qu'un an plus tard, grâce au témoignage d'une autre étudiante enlevée, séquestrée et violée que les enquêteurs font le lien avec la disparition de Brooke. Cela suffira-t-il à retrouver la trace de la jeune fille ?