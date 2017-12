Chroniques criminelles - Affaire Magnotta / Réveillon fatal

Affaire Magnotta : Berlin, le 4 juin 2012. Luka Rocco Magnotta est arrêté dans un cyber café après plusieurs jours de cavale. Suspect n° 1 dans une affaire criminelle sans précédent, il était recherché par toutes les polices du monde. Le 30 mai 2012, plusieurs partis politiques canadiens reçoivent par la poste des morceaux de corps humain. Après enquête, la police soupçonne que cette macabre mise en scène est l'œuvre de Luka Rocco Magnotta, strip teaser et mannequin habitant à Montréal. Une véritable chasse à l'homme s'engage car le criminel s'enfuit hors du Canada. Comment cette cavale va-t-elle s'achever ? Pour la première fois, les principaux acteurs de l'affaire s'expriment librement sur cette affaire hors-norme, ayant été levés du devoir de réserve en juin 2015. Qui est ce jeune homme que l'envie de notoriété a poussé à commettre l'un des crimes les plus horribles de ces dernières années ? La réponse avec ce document inédit de Chroniques Criminelles. Réveillon fatal :Portland, dans l'Oregon, le 1er janvier 1993. Le cadavre de Kimberly Dukin est retrouvé dans sa voiture au petit matin. Les excès de la soirée du Jour de l'an ont-ils quelque chose à voir avec ce drame ? Direction Portland, aux Etats-Unis, au matin du Jour de l'an 1993. Un passant découvre le corps sans vie de Kimberly Dukin dans sa voiture. Cette jeune mère de famille, à priori sans histoires, a été assassinée d'une balle dans la tête. Malgré la mobilisation de la police locale et de la famille, le meurtre demeure impuni pendant de longues années. En 2008, une équipe spécialisée reprend cette affaire classée et relance les investigations. Quelles nouvelles pistes les enquêteurs vont-ils explorer ? Que vont-ils découvrir ? " Réveillon fatal ", un nouveau document de Chroniques Criminelles.