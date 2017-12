Chroniques criminelles - Affaire Prevosto : l'amour à mort / Un coupable de trop ? / La mort du dentiste

Affaire Prevosto : L'amour à mort : Le 5 juillet 2009, près de Pézenas, les pompiers interviennent en urgence après l'appel d'un policier, Jacques Prévosto. L'homme est près de son véhicule en feu, et son épouse Marie-Paule, restée assise sur le siège passager, est morte carbonisée. Dès le début de l'enquête, les gendarmes envisagent la possibilité d'une mise en scène machiavélique. Quel est le rôle du mari dans cette disparition sordide ? Un coupable de trop : Qui a tué Jennifer Charron près de Royan, le 29 avril 2007 ? Attachée, battue à mort, la jeune victime a ensuite été brûlée. Après des mois d'investigation, les gendarmes arrêtent deux suspects. Mais cette association criminelle se révèle impossible car les deux tueurs présumés ne se connaissaient pas. L'un des deux pourrait-il quand même être le meurtrier ? La mort du dentiste : La petite ville de Blairsville, en Pennsylvanie, est sous le choc : John Yelenic , le dentiste, est retrouvé sauvagement assassiné. Cet homme tranquille n'avait qu'un seul problème dans la vie : son divorce douloureux. Son ex- femme Michele et son nouveau compagnon Kevin ont-ils quelque chose à voir avec ce crime odieux ?