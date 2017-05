Chroniques criminelles - Affaire Thierry Paulin / Prescription mortelle  

Affaire Thierry Paulin :Paris, octobre 1984. Le 18e arrondissement de Paris est le théâtre de violentes agressions qui visent des personnes âgées. A chaque fois, on leur dérobe leurs maigres économies, avant de les tuer sauvagement. Après une accalmie, les meurtres reprennent en décembre 1985 et la police est sur le qui-vive : qui se cache derrière ce mystérieux agresseur qui terrorise la capitale ? Ce n'est qu'en décembre 1987, après de longs mois d'enquête, que le meurtrier est arrêté : Thierry Paulin, jeune antillais homosexuel et toxicomane, avoue 18 meurtres. Le vol était-il son seul mobile ? Avait-il un complice ? Comment la police est-elle parvenue à l'identifier ? Prescription mortelle :Lorsque Kathleen Daneker est transportée aux urgences suite à un malaise, les médecins n'arrivent pas à la sauver. Des analyses poussées sur le corps de la victime amène la police à faire le lien avec deux autres malaises similaires signalés dans la région. A chaque fois, les victimes avaient pris un médicament contre le rhume quelques heures avant leur crise. S'agit-il d'un défaut de fabrication ou le médicament a-t-il été volontairement empoisonné ? Kathleen était-elle directement visée ou n'est-elle qu'une victime collatérale ?