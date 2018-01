Chroniques criminelles - Affaire Tony Meilhon : le prédateur de Pornic / Cambriolage Fatal

Affaire Tony Meilhon : le prédateur de Pornic : 19 janvier 2011, près de Nantes. Laetitia Perrais, 18 ans, disparaît mystérieusement. L'enquête mène la police à Tony Meilhon, un délinquant multirécidiviste. Quel est son rôle dans la fin tragique de la jeune serveuse ?La dernière fois que la jeune Laetitia Perrais a été vue par des témoins, c'est le 19 janvier 2011, sur son scooter après une journée de travail. Puis elle disparait. Très vite, la police s'intéresse à un certain Tony Meilhon, 30 ans, que la jeune fille fréquentait depuis peu. Pressé de questions, il finit par avouer avoir renversé et tué Laetitia par accident. Mais cette thèse ne convainc pas les enquêteurs : L'homme a en effet un profil inquiétant. En sait-il plus qu'il ne veut bien le dire ? Et où est le corps de Laetitia ? Cambriolage Fatal : Milford, dans le Connecticut, le 25 mai 2001. Kelsey Monahon est violemment agressée chez elle. Alors qu'elle se bat à l'hôpital pour rester en vie, la police s'interroge : connaissait-elle son agresseur ? Lorsqu'il rentre chez lui en cette fin de journée de mai 2001, Matthew Monahan retrouve sa femme Kelsey inconsciente sur le sol de leur maison. Battue sauvagement puis ligotée, elle lutte pour rester en vie. Malgré des soins immédiats, elle meurt à l'hôpital quelques jours après. L'enquête débute mais il y a peu d'indices. Et malgré la mobilisation de la famille, le crime reste impuni. En 2009, une nouvelle équipe reprend le dossier. Va-t-elle enfin faire la lumière sur toute l'affaire ?