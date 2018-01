Chroniques criminelles - Affaire Tremeau : le violeur des parkings / Trop jeune pour mourir

Paris, le 3 février 2009. Patrick Trémeau, 46 ans, est face aux jurés : déjà condamné et emprisonné pour des viols, il doit répondre de nouveaux actes criminels. Comment celui que l'on surnomme le " violeur des parkings " a-t-il pu récidiver ?Entre 1993 et 2005, plus de 15 femmes se font violer dans des parkings souterrains parisiens. A chaque fois, le même mode opératoire : leur agresseur les repère, les suit et les viole dans l'obscurité en leur chuchotant des mots tendres. L'enquête conduit les policiers à un homme : Patrick Trémeau. Récidiviste déjà condamné par le passé, il avoue ses crimes sans difficulté. La presse s'empare de l'affaire : Pourquoi n'a-t-il pas été suivi à sa sortie de prison ? Ces nouveaux viols auraient-ils pu être évités ?Livermore, en Californie, le 11 juin 1991. Jessica Mc Henry, 14 ans, disparait alors qu'elle rentrait chez elle. Son corps est finalement retrouvé, brûlé et à moitié dénudé. Sa famille arrivera-t-elle à obtenir la vérité sur ce crime odieux ?La jeune Jessica Mc Henry disparait le 11 juin 1991, alors qu'elle rentrait chez elle après les cours. Quelques heures plus tard, son corps est découvert, abandonné dans un endroit isolé. Les investigations débutent… sans résultat. Les années passent et ce n'est qu'en 2006 que de nouvelles analyses ADN font basculer l'enquête. La police arrivera-t-elle à mettre la main sur le meurtrier 15 ans après les faits ? Avouera-t-il enfin le crime qui lui est reproché ?