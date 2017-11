Chroniques criminelles - Affaire Troadec : le massacre d'Orvault

Quelques jours après le terrible épilogue de l'enquête sur la disparition de la famille Troadec à Orvault, près de Nantes, Chroniques Criminelles propose une émission spéciale : " disparitions mystérieuses de familles ".En plus d'un document exceptionnel et inédit sur l'affaire Troadec, l'émission revient également sur deux autres grandes affaires où des familles ont été au centre de faits-divers tragiques : tout d'abord l'affaire Dupont-de-Ligonès, du nom de ce père de famille, à Nantes, qui a mystérieusement disparu après avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants en 2011.Puis Chroniques Criminelles reviendra sur l'affaire " Flactif ", cette famille entière d'un promoteur immobilier décimée par un voisin jaloux au Grand Bornand en 2003.Des affaires qui permettront de souligner les troublants parallèles avec la dramatique histoire de la famille Troadec.Pendant deux semaines, l'affaire de la disparition de cette famille d'Orvault a tenu la France en haleine.Une disparition mystérieuse, des traces de sang inquiétantes, des indices éparpillés tels un jeu de piste macabre et, pour finir, les terribles aveux du meurtrier présumé... L'enquête va être menée près de Brest mais aussi à Saint-Nazaire ou en Vendée. En début de semaine, les policiers sont parvenus à reconstituer les pièces du puzzle et à établir que les quatre membres de la famille Troadec ont bien été assassinés dans des circonstances horribles.Comment les policiers ont-ils mené leur enquête jusqu'aux aveux du meurtrier présumé ? Quels sont les dessous de cette affaire hors-norme ? L'affaire a-t-elle vraiment livré tous ses secrets ?Les équipes de Chroniques Criminelles reprennent tous les éléments de l'enquête depuis le premier jour et reviennent sur les nombreux rebondissements de cette affaire d'héritage.