Chroniques criminelles - Affaire Weber / Meurtre en sous-sol  

Affaire Weber : Nancy, le 7 Juillet 1985. " L'Est Républicain " publie un avis de recherche concernant Bernard Hettier. L'homme a disparu depuis quinze jours. Les soupçons qui se portent Simone Weber, son ancienne maîtresse, sont-ils justifiés ?Le 22 juin 1985, Bernard Hettier, la cinquantaine, disparait sans laisser de traces. Alertés par ses filles, les enquêteurs vont rapidement faire le lien avec son ancienne maîtresse, une certaine Simone Weber. Outre un faisceau d'indices troublants, ils découvrent que quelques années plus tôt, son mari a lui aussi disparu dans des circonstances très étranges. Arrêtée et incarcérée en novembre 1985, Simone Weber nie en bloc. Trente ans après les faits, celle que certains surnomment " la diabolique de Nancy " a accepté de témoigner ce soir dans le document exceptionnel et inédit que nous vous proposons. Meurtre en sous-sol : Euclid, dans l'Ohio, le 7 avril 2008. Marilyn Habian est retrouvée morte dans le sous-sol de sa maison, abattue d'une balle en plein cœur. Sans preuve ni témoin, l'enquête s'annonce difficile…Lorsqu'Eddie Mitchell arrive au domicile de sa petite amie ce 7 avril 2008, il est très inquiet : l'école où sa compagne est enseignante l'a appelé car elle n'est pas venue travailler ce matin. Il a un mauvais pressentiment quand il constate que la voiture de Marilyn est encore dans l'allée. Dans la maison, il découvre le corps sans vie de son amie, tuée d'une balle en plein cœur. Qui pouvait en vouloir à cette femme aimée de tous ?