Client list - Saison 2 Episode 9 - Divorce express  

Riley a un client, Victor, qui depuis peu préfère la dessiner plutôt que se faire masser. En discutant avec lui elle apprend qu’il était destiné à devenir avocat, et non artiste peintre. Un matin, un huissier se présente au spa pour remettre une sommation à Selena dont le mari demande le divorce. Elle l’a épousé sur un coup de tête et ne le voit plus depuis quatre ans. Il réclame la garde d’Henry. Tout le monde au spa pense qu’Henry est l’enfant caché de Selena, mais ils découvrent que c’est finalement un cheval auquel Selena est très attachée et dont elle ne veut pas séparer.