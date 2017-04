Client list - Saison 2 Episode 8 - A deux pas du paradis  

Pour l’aider à y voir plus clair dans tous ses problèmes personnels et professionnels, Harold et Georgia arrivent à convaincre Riley d’aller à l’église avec eux. Elle demande à Lacey de l’accompagner. Pendant l’office, Riley se sent mal. Harold demande Georgia en mariage. Kyle se prépare à témoigner contre Vandermeyer avec son avocat. Selena, est de plus en plus jalouse de Lisa et se dévoile plus qu’elle ne l’aurait voulu.