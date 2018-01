Les Bodin’s se dévoilent dans "Confessions Intimes" !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour NT1 |

NT1 vous propose de découvrir un duo paradoxale ce soir dans "Confessions Intimes" dès 21h, renommée pour l’occasion La Confession People des Bodin’s. L’émission revient sur la success-story de ces deux comédiens qui ont séduit la France avec leur humour du terroir. En tournée depuis 3 ans dans tous les Zénith de France, le spectacle "les Bodin’s Grandeur Nature" joue, chaque soir, à guichets fermés. A chaque représentation, c’est un barnum de plus de 10 semi-remorques qui prend la route, avec pas moins de 30 tonnes de matériel, et une trentaine de techniciens pour reproduire un véritable corps de ferme dans un Zénith. Dans chaque ville, c’est toujours le même succès. En moins de 5 jours, tous les billets sont vendus.

Muni d'une petite caméra et de leurs téléphones portables, Vincent Dubois, alias Maria Bodin, et Jean-Christian Fraiscinet, qui joue le rôle du fils Bodin, ont accepté de nous faire partager de l’intérieur les coulisses de ce spectacle hors norme et nous font découvrir enfin, qui se cache vraiment derrière le phénomène des Bodin’s : "On va vous faire découvrir les coulisses du spectacle, mais aussi nos coulisses à nous". La "vraie" famille des Bodin’s a également accepté de se prêter au jeu et d’apparaître devant les caméras. Alors rendez-vous ce soir à 21h sur NT1 pour un Confession Intime exceptionnel !