Confessions intimes du 15 août 2017 - Fiona Gélin  

La Confession people de Fiona GelinIcône sexy des années 80, Fional Gelin a fait rêver la France entière. Elle a accepté de lever le voile sur sa longue descente aux enfers entre alcool et drogue. A 54 ans, le succès s’est éloigné et Fiona Gelin a tout perdu. Pendant plusieurs semaines, l’actrice nous a fait rentrer dans son intimité. Endettée et sans revenu, elle tente de survivre comme elle peut avec le RSA d’un montant de 480 euros par mois.Aujourd’hui, elle compte plus que tout sur la sortie de son prochain livre, « Si Fragile » dans lequel elle se confie sur son parcours… et sa résurrection. Une confession people très intime… La Confession privée de Patricia Fagué, à la recherche de personnes disparues Du jour au lendemain, des milliers de personnes font le choix de disparaître volontairement en laissant derrière eux une vie, un travail, une famille, des proches... Pourquoi est-il parti ? Est-elle toujours en vie ? A-t-il refait sa vie ? Est-ce un signe de lâcheté, de courage, d'inconscience ? Est-ce volontaire ? Autant de questions qui restent sans réponse pour les proches du disparu... Patricia Fagué, journaliste spécialisée, passée par l'émission culte des années 90 "Perdu de vue", est devenue la spécialiste française de ces disparitions volontaires. Chaque année, elle vient en aide à des familles pour retrouver la trace de ces adultes partis sans laisser d'adresse ! Grace à son téléphone portable, elle nous fait vivre de l’intérieur plusieurs enquêtes qu’elle mène de front. Entre doutes, déceptions et joies des familles, elle nous livre une confession privée des plus poignantes….