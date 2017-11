Confessions intimes du 23 novembre 2017 - Francis Lalanne

Muni d'une petite caméra et de son téléphone portable, un people du monde de la télévision, du cinéma ou de la chanson nous fait vivre de l'intérieur les moments clés de sa vie. Une immersion auprès de ces personnalités débordantes qui ont accepté d'ouvrir leur cœur et leurs états d'âmes. UN magazine construit autour de deux rendez-vous forts : Confession people et Confession privée. La Confession People de Francis Lalanne Ce soir dans "Confessions Intimes", vous allez découvrir Francis Lalanne, l’artiste mythique des années 80, comme vous ne l’avez jamais vu. A 58 ans, il a radicalement, changé de vie. Avec sa guitare sur le dos et son baluchon, il voyage de ville en ville …Dépourvu de tout bien matériel, il vit aujourd'hui, par choix, sans domicile fixe… Une vie atypique en rupture avec le système qui n'est pas sans risque. Pendant 3 mois, nous l’avons accompagné dans sa vie de nomade. Entre les nuits passées dans un collectif d’artistes, celles passées dans les hôtels, les jours de ses représentations théâtrales et celles à la belle étoile lors de ses voyages aux quatre coins du monde, Francis Lalanne nous embarque avec lui et nous raconte sa quête. Dans cette vie faite de rencontres et d’échanges, Francis Lalanne a un seul projet : son cyber-tour pour découvrir les musiciens du monde et enregistrer des chansons avec eux. La Confession privée d'Audrey, jeune femme enfermée dans l'anorexie restrictive Audrey, jeune femme enfermée dans l’anorexie restrictive : 45,3 kilos pour 1,60m… La santé d’Audrey n’est pas en danger mais la jeune femme souffre d’un rejet presque total de son apparence. Cela a commencé, il y a 10 ans. Aujourd’hui, c’est son combat de tous les instants contre cette maladie qu’elle a souhaité nous faire partager. Chaque moment de repas est un supplice, une lutte acharnée entre elle et la maladie, une vie de contraintes et d’obsessions, une prison dont Audrey voudrait aujourd’hui sortir. Mais l’anorexie prend sans cesse le dessus. Rongée par la peur de prendre du poids, Audrey ne mange presque plus et s’inflige aussi près de 7 heures d’activité physique chaque jour. Malgré l’amour et le soutien de son mari et de sa sœur, Audrey sombre chaque jour un peu plus. Durant plusieurs semaines, Audrey s’est filmé avec son smartphone pour nous faire comprendre ses doutes, ses peurs, mais aussi ses projets pour vaincre l’anorexie. Un témoignage bouleversant.