Confessions intimes du 28 juillet 2017 - Episode 59  

" JE SUIS AMOUREUSE DE MON IDOLE "A 48 ans, Pascale voue un culte au chanteur Claude Barzotti. A tel point qu'aujourd'hui elle est encore célibataire et sans enfant car le chanteur, selon ses propres mots, occupe toute la place dans son cœur et dans sa vie. Elle est amoureuse de lui et espère un jour finir ses jours avec lui. Sa sœur, Annie, ne la comprend absolument pas. Elle s'inquiète même de la voir passer à côté de sa vie. Pour la faire réagir, elle va l'accompagner à un concert de Barzotti, elle espère lui montrer que son idole est proche de tous ses fans et qu'elle n'a pas de place privilégiée dans son cœur. Pour aider Annie, nous avons organisé une rencontre en loge avec Barzotti. Face à son idole, Pascale lui fera-t-elle sa déclaration d'amour? Et comment le chanteur va-t-il réagir?" JE VEUX ME LIBERER DE MES COMPLEXES "A 33 ans Nina n'accepte pas ses rondeurs. En couple avec Kévin depuis 8 ans, elle ne comprend pas comment son homme peut l'aimer avec ses kilos en trop. Elle pense être un fardeau dans la vie quotidienne. Une simple sortie en ville est un cauchemar pour elle au point qu'elle préfère l'écourter. Un comportement que son compagnon subit sans trop rien dire. Il aimerait tant que sa douce se libère de ces complexes. Pour cela, Nina a décidé de faire un concours de miss ronde. Elle va devoir défiler devant tout un jury et assumer ses rondeurs aux yeux de tous. Soutenue par Kévin et sa famille, Nina attend beaucoup de ce challenge pour vivre plus sereinement." JE VIS SOUS LA HAUTE SURVEILLANCE DE MON HOMME "