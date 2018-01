Confessions intimes du 3 janvier 2018 - Les Bodin's

Muni d'une petite caméra et de son téléphone portable, des people du monde de la télévision, du cinéma ou de la chanson... nous font vivre de l'intérieur les moments clés de leur vie. Une immersion auprès de ces personnalités débordantes qui ont accepté d'ouvrir leur cœur et leurs états d'âmes. La Confession People des Bodin’s Ce soir dans Confessions Intimes, nous revenons sur la success-story de Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, deux comédiens qui ont séduit la France avec leur humour du terroir. En tournée depuis 3 ans dans tous les Zénith, le spectacle « les Bodin’s Grandeur Nature » joue, chaque soir, à guichets fermés. A chaque représentation, c’est un barnum de plus de 10 semi-remorques qui prend la route, avec pas moins de 30 tonnes de matériel, et une trentaine de techniciens pour reproduire un véritable corps de ferme dans un Zénith. Dans chaque ville, c’est le même succès. En moins de 5 jours, tous les billets sont vendus. A l’aide de leurs smartphones, Vincent et Jean-Christian ont accepté de nous faire partager de l’intérieur les coulisses de ce spectacle hors norme et nous font découvrir enfin, qui se cache vraiment derrière le phénomène des Bodin’s ? La Confession People d’Elodie et Rio MavubaRio Mavuba, footballeur international, capitaine emblématique du LOSC, l’équipe de Lille, nous ouvre en exclusivité les portes de sa maison, de sa vie avec sa compagne, Elodie et ses enfants. Un mois et demi avant leur mariage et jusqu’au jour J, le couple a accepté de livrer sans tabou leur histoire d’amour et nous font partager leur intimité.