Découvrez l'origine des Bodin's

A l’aide de leurs smartphones, Vincent et Jean-Christian, les comédiens qui incarnent les Bodin's, ont accepté de faire partager de l’intérieur les coulisses de leur spectacle hors norme « les Bodin’s Grandeur Nature » et font découvrir enfin, qui se cache vraiment derrière le phénomène des Bodin’s. Mais alors, comment est né le phénomène ? L'émission Confessions Intimes vous propose de découvrir les origines de ce duo comique et de leur success-story. Extrait de l'émission Confessions Intimes - Les Bodin's - du mercredi 3 janvier 2018.