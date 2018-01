Francis Lalanne en cyber-tour en Australie

A 58 ans, Francis Lalanne a radicalement changé de vie. Avec sa guitare sur le dos et son baluchon, il voyage de ville en ville. Dépourvu de tout bien matériel, il vit aujourd'hui, par choix, sans domicile fixe. Une vie atypique en rupture avec le système qui n'est pas sans risque. Pendant 3 mois, les équipes de Confessions Intimes l'ont accompagné dans sa vie de nomade. Entre les nuits passées dans un collectif d’artistes, celles passées dans les hôtels, les jours de ses représentations théâtrales et celles à la belle étoile lors de ses voyages aux quatre coins du monde, Francis Lalanne nous embarque avec lui et nous raconte sa quête. Dans cette vie faite de rencontres et d’échanges, Francis Lalanne a un seul projet : son cyber-tour pour découvrir les musiciens du monde et enregistrer des chansons avec eux. Aujourd'hui, il est en Australie et compose une chanson avec une chanteuse locale. Extrait de l'émission Confessions Intimes - Francis Lalanne - du mercredi 3 janvier 2018.