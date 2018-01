Transformation physique, quand Vincent et Jean-Christian deviennent les Bodin’s

Les Bodin's, ce duo d'humoristes incarné par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, se donnent la réplique depuis plusieurs années dans leur leur spectacle « les Bodin’s Grandeur Nature ». Ils vous ouvrent leurs loges et les secrets de leurs transformations physique. Pour Vincent, alias Maria Bodin, c'est maquillage, cheveux blancs, canne et surtout étirements avant le spectacle. Pour Jean-Christian, alias Christian Bodin, c'est maquillage, costume et déconnade avant l'heure du show. Découvrez comment ces deux comédiens se métamorphose pour devenir les Bodin's ! Extrait de l'émission Confessions Intimes - Les Bodin's - du mercredi 3 janvier 2018.