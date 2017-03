Dallas - s02e014 - La guerre des clans  

Dans le jet privé de Barnes, à leur retour de Las Vegas, John Ross et Pamela tombent sur le plan de vol de l’appareil et découvrent avec stupéfaction que Cliff s’était rendu à Nuevo Laredo, le soir où J.R. a été assassiné. Cliff apprend à sa fille qu’il détient désormais les clés des Energies Ewing et qu’il a enfin assouvi sa vengeance. Mais Pamela, anéantie par la mort de ses bébés et désormais, une Ewing, décide de se battre aux côtés de son nouveau mari, contre son propre père. Bobby fait appel à Bum pour piéger Barnes. Un plan machiavélique est mis en place. Christopher s’en rendu avec Elena, en Suisse pour tenter de retrouver sa mère et lui demander de l’aide. Lors de son séjour à Zurich, il rencontre le docteur David Gordon, mari de sa mère, qui lui apprend que Pamela ne veut plus le revoir. Il découvre aussi, tout à fait par hasard, qu’Elena était en contact avec Drew. Drew veut piéger Roy Vickers par tous les moyens. Le jeune homme estime que la seule façon de prouver que les commanditaires du sabotage de la plateforme de Christopher ne sont autres que Barnes et Ryland, monte un stratagème faire arrêter Roy et bien sûr, lui faire avouer. Sue Ellen surprend Ken Richards aux Iles Caïmans. Elle lui garantit sa protection en échange d’informations qui mettront à mal le Gouverneur. Se sentant acculé, celui-ci cède aux menaces de Sue Ellen. Emma accepte enfin de faire une cure de désintox. Hypocrite, la jeune fille se réfugie chez son père qui lui promet de l’aider à décrocher de sa dépendance aux médicaments. En réalité, Emma se rend chez Harris pour trouver des preuves qui mettent en cause son père dans l’explosion de la plateforme. Les Ewing apprennent que J.R. avait passé la soirée avec une certaine Rhonda, escort-girl de son état. Son témoignage est précieux. Cliff Barnes était présent dans le club où J.R. avait été vu vivant pour la dernière fois.