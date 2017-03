Dallas - s02e015 - Dernières volontés  

Le docteur David Gordon dévoile enfin à Christopher les raisons de la disparition de sa mère. L’accident de voiture l’avait défigurée et son corps s’était retrouvé brûlé à soixante pour cent. Après moult opérations, elle se sentait prête à retrouver son fils mais un cancer du pancréas l’avait emportée. Le docteur Gordon s’était tu jusques là car que Cliff Barnes l’avait soudoyé pour garder cette mort, secrète. Ayant appris que Pamela avait légué à son fils, les parts de Barnes Global qu’elle détenait, il a ainsi gardé le contrôle de l’entreprise. Pamela rend visite à Roy Vickers en prison. Elle comprend que son père est responsable de la mort des bébés. Barnes et Harris, craignant d’être démasqués, décident de faire assassiner Roy. Détenteurs, à présent, des deux tiers des actions de Barnes Global, parts de Pamela et Christopher confondues, les Ewing mettent à exécution un plan pour pousser Cliff dans ses retranchements, le piéger et récupérer leurs biens. Pamela, sous un faux prétexte, attire son père à Nuevo Laredo et laisse derrière elle, des indices, qui incriminent son père. De son côté, Emma fait la même chose. Harris est arrêté au saut du lit, et Barnes, dès son arrivée à son hôtel mexicain. Les Ewing n’ont plus qu’à récolter le fruit de leur stratagème. Reste à savoir qui a réellement tué J.R.. Christopher et John Ross exigent de Bobby, des explications et ce, en présence de Bum. Se sachant condamné et mourant, J.R. avait d’abord cherché à protéger sa famille, en mettant un terme définitif à la vendetta qui oppose les Barnes et les Ewing depuis plusieurs générations, et a ensuite demandé à Bum de le tuer. L’idée de perdre le seul marché qu’il ne pouvait pas gagner, la vie, lui était insupportable.