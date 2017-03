Dallas - s03e0 - A la recherche de la vérité  

"Ann, qui craint que le Cartel s’en prenne à Emma s’il découvre que Ryland est de mèche avec la CIA, fait part de son inquiétude à Bobby. Ce dernier décide de faire renforcer la sécurité à Southfork. John Ross joue toujours double jeu avec Pamela. En effet, il continue de voir en secret Emma, qui ne cesse de le provoquer. Sue Ellen, qui se doute que son fils trompe sa femme, en parle à Ann qui va mettre en garde Emma. Les employés de Southfork se révoltent contre John Ross, qui menace d’arrêter l’élevage de bétail pour exploiter le schiste présent dans le sous-sol. John Ross parvient à faire chanter leur leader, qui, selon la parole d’Emma, lui a vendu de la drogue. Il lui demande de convaincre les employés que le pétrole et le schiste rapportent plus que l’élevage de bétail. Christopher part faire son enquête sur Trevino au Mexique. Il rencontre Cliff Barnes, dans sa prison, pour lui demander la vérité sur son prétendu rachat des actions de la société de télécommunications de Trevino. Puis, il interroge l’ancien associé de Trevino qui lui révèle que ce dernier a changé d’identité quinze ans auparavant. Enfin, Christopher se fait enlever par deux mystérieux hommes et emmené dans la demeure de madame Trevino. Elena et Nicolas Trevino tentent de prouver que Cliff est innocent dans le meurtre de JR et soudoient Rhonda Simmons, le témoin qui incrimine Cliff, afin de la persuader de dire la vérité. En parallèle, Elena se rend au centre de tir pour récupérer les vidéos du jour où Cliff s’est fait voler son arme, et découvre que les images ont toutes été effacées. Bobby essaie d’empêcher John Ross de forer sur Southfork. Il découvre un moyen très simple pour y parvenir : déclencher une enquête des lobbys écologistes qui ont le pouvoir d’arrêter tout forage si une espèce animale est menacée. Et à Southfork, vit une espèce de « poule » très rare. "