Dallas - s03e01 - Nouvelles stratégies  

John Ross annonce à Emma qu’elle a la possibilité de reprendre les rênes de Ryland Transport en cas d’incapacité physique ou mentale de son père. Immédiatement, il lui demande ses navires de forage et brise-glace à un bon prix dans l’optique de l’achat de concessions en Arctique. En parallèle, il convoque un architecte pour rénover Southfork, ce qui met Bobby dans une colère noire. Il demande officiellement Pamela en mariage en lui offrant le plus gros diamant du Texas. Barnes propose à Elena de se venger de la famille Ewing qui a volé le terrain riche en pétrole de son père. Elle accepte de le représenter pour un tiers des parts des Energies Ewing qu’il possède encore. Et elle s’arrange pour reprendre contact avec les Ewing et remettre un pied dans la société en tant que consultante. Christopher tente de se rapprocher d’Elena mais elle lui demande du temps pour réfléchir. Nicolas Trevino se présente à Ewing Global en tant que mandataire de Cliff Barnes et annonce qu’il est impossible aux Ewing de vendre des actifs de Barnes Global pour financer leur projet en Arctique. Les Ewing doivent trouver en urgence un financement avant la vente aux enchères des concessions. On découvre que Trevino n’est autre que Joaquim, le frère de cœur d’Elena. John Ross, pour trouver le financement des forages en Arctique, a l’idée de forer sur Southfork et d’y exploiter les gisements de schiste. Bobby s’y oppose mais comme ces forages relèvent du droit de surface et que John Ross détient la moitié de Southfork, ce dernier lui annonce qu’il forera sans sa permission.