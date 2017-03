Dallas - s03e02 - Le droit chemin  

"Sue Ellen, qui soupçonne John Ross de tromper Pamela avec Emma, demande à Bum de suivre son fils. Bum découvre que Sue Ellen a vu juste mais décide de ne rien lui dire pour l’épargner. Il demande à John Ross de cesser d’être infidèle, pour ne pas reproduire les erreurs de son père. Ryland sort de prison et découvre avec surprise qu’Emma a fait sortir Judith de sa maison de repos. Judith reprend les rênes des Transports Ryland et demande à rencontrer le cartel pour continuer le trafic de drogue, sous sa direction. Ryland informe Emma que les Ewing ne pourront plus utiliser ses navires de forage, et menace sa fille de la faire interner si elle tente à nouveau de lui causer du tort. John Ross veut à tout prix forer à Southfork pour réunir les capitaux qui vont lui permettre d’acheter les concessions en Arctique. Il tente de soudoyer l’expert pour qu’il déclare le gisement de schiste dans la zone de ses droits de surface. L’expert avoue tout à Bobby, mais au final, le gisement est bien à John Ross. Pour freiner son neveu, Bobby décide de contacter la commission des chemins de fers pour voir s’ils peuvent poser leur véto sur l’exploitation du schiste à Southfork. Christopher se renseigne quant à lui sur Nicolas Trevino qu’il trouve louche, et découvre que lui et Cliff se connaissent peu : il doit forcément y avoir un autre raison pour que Nicolas représente Cliff. Il décide de se rendre au Mexique pour enquêter plus profondément sur lui. En fouillant dans l’ordinateur de Bobby, Elena découvre que le témoin qui a fait inculper Cliff, Rhonda Simmons, connaissait les Ewing. C’est une piste à explorer pour innocenter Cliff. Carmen apprend que Joaquim est le mandataire de Cliff dans la société et se désolidarise de sa fille : elle ne veut pas participer, de près ou de loin, à un plan qui nuirait aux Ewing. Joaquim rencontre Carmen et tente de l’amadouer mais celle-ci reste méfiante vis à vis du jeune homme qu’elle avait recueilli enfant. Furieux que Ryland ait pu être libéré, Bobby mène l’enquête pour tenter de le remettre en prison. Il faut appel à un ami sénateur pour avoir de l’aide, mais il se retrouve face à un agent de la CIA qui lui apprend que Ryland travaille en fait pour l’agence en tant qu’infiltré auprès du cartel. Ryland informe Bobby et Ann que leurs recherches ont éveillé les soupçons du cartel et qu’Emma et Ann sont à présent en danger… "