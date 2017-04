Dallas - s03e11 - Règlements de compte  

Elena, dévastée par la mort de son frère, ne peut s’empêcher d’avouer aux Ewing qu’elle a lu la lettre de JR et qu’elle sait qu’ils ont fait accuser à tort, Cliff Barnes. Elle leur apprend également que JR a volé les terres de son père. Elle propose alors aux Ewing de lui rendre les terres de ses ancêtres et de lui donner une partie de Southfork, ainsi qu’une grâce pour Cliff Barnes et en contrepartie, elle ne les dénoncera pas à la police. Trevino lui reproche d’avoir parlé, craignant que les Ewing découvrent sa véritable identité et le plan qu’ils ont mis en place pour s’emparer de Global Ewing. Toute la famille Ewing découvre une nouvelle facette de la personnalité de Bobby, qui leur a menti à tous sur le meurtre de JR et qui a pris la responsabilité de faire accuser un homme innocent. Il perd la confiance d’Ann et de Sue Ellen. John Ross refuse de céder au chantage d’Elena. Il apprend à Trevino qu’elle a couché avec lui pour lui subtiliser la lettre de JR. Sue Ellen comprend que le véritable assassin de JR est Bum et lui demande des explications. Emma tente de faire affaires avec Luis à l’insu de son père qui lui apprend, par la suite, qu’il collabore avec la CIA. Christopher retrouve des lettres que lui adressait Elena lorsqu’elle allait en vacances au Mexique dans les lesquelles elle parle d’un certain Joaquim. Le jeune homme fait le lien avec Nicolas Trevino et en parle à son père.