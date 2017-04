Dallas - s03e12 - Sans état d'âme  

Le jour de l'introduction en bourse d'Ewing Global approche et John Ross tente de soudoyer Calvin Hanna pour qu'il réserve 48% des actions au Scheik Sherif Ali. Calvin fait semblant d'accepter le pot de vin et préviens aussitôt Bobby. Il lui promet que les actions seront proposées surtout à des investisseurs institutionnels. Cliff apprend qu'Elena a donné sa grâce à Pamela et il tente désespérément de joindre de sa fille pour qu'elle le sorte de prison. Même si Pamela sait que Cliff n'a pas tué JR, elle hésite à lui pardonner. Sue Ellen la convainc d'aller lui parler. Christopher va voir Carmen pour essayer de lui soutirer des informations sur Nicolas, et savoir s'il est vraiment Joaquim. Mais Carmen nie que Nicolas soit Joaquim et chasse Christopher de chez elle. Harris supplie son contact à la CIA de l'aider à honorer le contrat qu'Emma a passé avec le cartel mais George refuse de transporter plus de drogue et somme Harris de se débrouiller tout seul pour sauver Emma. Harris appelle Judith à la rescousse pour qu'elle aille négocier avec Luis. Lors de l'introduction en bourse, Hunter Mc Kay crée la surprise en rachetant 48% de la compagnie. Les Ewing comprennent très vite qu'ils se sont faits berner par Nicolas qui leur a ainsi pris Ewing Global, pour le compte du cartel. Bobby comprend que la seule façon d'invalider le rachat et d'obliger Hunter à avouer que l'argent ayant servi à la vente, mais Hunter est retrouvé pendu. Christopher comprend que le cartel élimine tous les témoins gênants et essaie de prévenir Elena. Pamela va voir Cliff et lui rend l'acte de propriété du terrain qui appartenait à Digger. Mais elle décide de venger la mort des ses bébés et de laisser finalement Cliff en prison. John Ross essaie d'obtenir l'aide des Ryland en les faisant chanter grâce à Candice. Judith refuse, puis elle demande à Luis d'éliminer Candice et en échange lui promet de transporter 25% de drogue en plus. Luis offre à Judith les mains de Candice pour lui prouver qu'il tient ses promesses, mais il lui montre aussi une vidéo d'Ann et Emma, qu'il a kidnappées. Si les Ryland ne doublent pas immédiatement les envois de drogue vers les Etats-Unis, Emma et Ann mourront.