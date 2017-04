Dallas - Saison 03 Episode 13 - Vent de panique  

Luis menace de tuer ses deux otages, Ann et Emma, lorsqu’il apprend que les camions de Ryland qui transportaient sa cargaison de drogue, se sont fait arrêter à la douane mexicaine. Bobby propose alors à la Commission des Chemins de Fer, de déclencher un exercice d’évacuation d’urgence au sud du Texas prétextant la possible fuite d’un gazoduc appartenant à Global Ewing. Ainsi, pendant l’exercice, les douaniers seront moins regardants sur la marchandise que transportent les trains qui passent la frontière. Au risque de finir en prison, Bobby se met à la disposition de Luis pour faire passer une quantité astronomique de produits stupéfiants. John Ross demande à Nasir de lui prêter des fonds pour pouvoir racheter les actifs que le Cartel vent à perte pour financer l’achat des élections au Mexique. Ayant perdu la confiance de Nasir, John Ross se voit obligé d’accepter que sa femme, Pamela, qui a toujours les grâces de Nasir, mène les négociations. Christopher tente de retrouver la trace de Nicolas Trevino, seule personne à pouvoir le conduire jusqu’aux ravisseurs d’Ann et d’Emma. Nicolas Trevino avoue à Elena qu’il s’est servi d’elle pour s’emparer de Global Ewing.